Taraftarlar Gaziantep'e Hayran Kaldı - Son Dakika
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Taraftarlar Gaziantep'e Hayran Kaldı

Taraftarlar Gaziantep\'e Hayran Kaldı

Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finali için geldiği Gaziantep'i gezdi.

15.05.2025 11:13
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Gaziantep'te oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçı için kente gelen Galatasaray ve Trabzon spor taraftarları, şehre hayran kaldı.

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 yenerek kazandığı final maçı için Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis gibi çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e gelen taraftarlar, maç öncesi ve sonrası kültür, turizm, gastronomi ve spor şehri Gaziantep'i gezdi. Taraftarlar, takım formaları ve bayraklarıyla kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek keyif dolu vakit geçirdi.

Şehrin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini keşfetmenin yanı sıra tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı gibi tarihi mekanlarda gezerek, baklava, fıstık ve katmer gibi meşhur lezzetleri tatma fırsatı bulan taraftarlar, çarşılarda renkli görüntüler oluşturdu. Tarihi mekanlarda bol bol fotoğraf çeken ziyaretçiler, esnafın güler yüzü ve misafirperverliğiyle karşılaştı. Taraftarlar gezi esnasında şehre özgü lezzetlerin tadını çıkarırken Gazianteplilerin misafirperverliğinden de büyük keyif aldı. Gaziantep'in tarihi, kültürel dokusu ve mutfağına olan ilgilerini dile getiren taraftarlar, şehre hayran kaldıklarını ifade etti.

"Gaziantep'i çok beğendik"

Trabzonspor'u desteklemek için ailece İstanbul'dan geldiklerini belirten Fatih Gezici, "Gaziantep çok güzel bir şehir ve alış veriş yaptık. Hem şehir hem de insanları çok güzel ve Gaziantep'i çok beğendik. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik ve şehrin diğer mekanlarını da gezeceğiz. Yemeklerin ve tatlıların da tadına bakacağız" dedi.

"Hayran kaldım"

Maç için Trabzon'dan geldiğini ve Gaziantep'e hayran kaldığını belirten Abdullah Usta, "Gaziantep çok güzel ve beğendik. Esnafın ve vatandaşların konukseverliğini de beğendik. Gaziantep'in kebaplarını, fıstığını yedik ve hepsi güzeldi. Her şey çok güzeldi. Her şey için teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Gaziantep çok güzel"

Galatarasay ve Trabzonspor maçı için Antalya'dan geldiklerini belirten Rabia Yılmaz ise "Gaziantep'in tarihi mekanlarını gezdik ve Gaziantep'i çok beğendik. Gaziantep çok güzel ve herkesi Gaziantep'e gelmelerini tavsiye ediyorum. Gaziantep'in çok güzel tarihi ve turistik mekanları var. Herkesin görmesi gereken mekanlar var. Gaziantep'e Galatarasaylı olduğum için ve Muslera'yı görmek için geldim. En büyük hayalim Muslera ile tanışmak ve görüşmek" şeklinde konuştu.

"Gaziantep halkı çok sevecen ve misafirperverdi"

Gaziantep'e olan hayranlığını dile getiren Muzaffer Yılmaz, "Galatarasay ve Trabzonspor maçı için Antalya'dan Gaziantep' e geldim. Gaziantep'in insanlarını, yemeklerini, kültürünü ve özellikle tarihi dokusunu beğendim. Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdik ve müzeyi çok beğendik. Gaziantep'in yemeklerini tavsiye ederim. Gaziantep halkı çok sevecen ve misafirperverdi. Gaziantep'i çok sevdim. Yemeklerinin her damağa uygun olmasını beğendim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taraftarlar Gaziantep'e Hayran Kaldı - Son Dakika

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