Tarihi Keyvanlar Konağı Yangında Küle Döndü
Yerel

Tarihi Keyvanlar Konağı Yangında Küle Döndü

18.09.2025 10:09
Mudurnu'da 1850'de inşa edilen Keyvanlar Konağı, yangında büyük hasar gördü. İtfaiye müdahale etti.

(BOLU)- Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan ve 1850'li yıllarda inşa edilen tarihi Keyvanlar Konağı, sabaha karşı çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Seyrancık Mahallesi Kardelen Sokak'ta bulunan Tarihi Keyvanlar Konağı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Konak çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan tüm söndürme işlemlerine rağmen ahşap yapının büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Bir süredir atıl vaziyette bekleyen Keyvanlar Konağı, Mudurnu'da turizmin gözde adreslerinden biriydi. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan bu konak, hem ilçenin tarihi kimliğine katkı sunuyor hem de ziyaretçilere nostaljik bir atmosferde konaklama imkanı sağlıyordu.

