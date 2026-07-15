Edirne\'deki Köprüler 15 Temmuz İçin Kırmızı Beyaz Işıklarla Donatıldı

Edirne merkezden geçen Meriç ve Tunca nehri üzenindeki köprüler 15 Temmuz için kırmızı beyaza büründü. Gece saatlerinde ışıklandırılan tarihi köprüler, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, ortaya görsel bir şölen çıktı.

Edirne'de, kış ayında yaşanan taşkının ardından İl Özel İdaresi tarafından bakım, onarım ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan Meriç ve Tunca köprüleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatıldı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, kırmızı ve beyaz renklere bürünen Meriç ve Tunca köprülerinin 15 Temmuz'un milli birlik, beraberlik ve demokrasi ruhunu simgelediği belirtilerek, "Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE