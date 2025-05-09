Tarihi Uzunçarşı'da Dönüşüm Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Tarihi Uzunçarşı'da Dönüşüm Çalışmaları Başlıyor

Tarihi Uzunçarşı\'da Dönüşüm Çalışmaları Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Uzunçarşı'da esnafla bir araya gelerek 3. etap dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çarşının tarihi dokusuna uygun olarak restore edileceğini dile getiren Alemdar, esnafın ticaretinin de korunacağını vurguladı.

09.05.2025 15:03  Güncelleme: 15:05
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Tarihi Uzunçarşı'da kunduracı esnafıyla buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Uzunçarşı 3. etap dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi, talepleri dinledi. Bu dönüşüm çerçevesinde çarşının ana hattı çevresinde bulunan ve kötü bir görüntüye sahip olan alanlar tarihin hatırasına uygun olarak restore edilecek. Bölgedeki ticarete değer katacak dönüşümle ilgili bölgede bilgiler veren Alemdar, dönüşüm sürecinde ticaretin zarar görmeyeceğini ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, güne Tarihi Uzunçarşı ziyaretiyle başladı. Tarihi çarşıda esnafları dolaşarak hayırlı kazanç dileyen bulunan Başkan Alemdar, daha sonra Sakarya Kunduracılar Odası Başkanı Kemal Turgaç ve kunduracı esnafıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Burak Erken, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım ile Sakarya Seyyar Giyim Eşyası Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yekta Tepe de buluşmada yer aldı. Bölge esnafıyla çay ve simit eşliğinde birlikte kahvaltı yapan Alemdar, Uzunçarşı'da başlayacak dönüşüm çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Tarihi Uzunçarşı'nın ana hattı çevresindeki çarşıları kapsayan, ara sokaklarda oluşan kötü görüntüyü asırlardır süren hatırayı yaşatacak ve dokuya zarar vermeyecek şekilde dönüştürecek olan 3'üncü etap çalışmalarıyla ilgili merak edilenleri aktaran Alemdar, sorulara cevap verdi. Tarihi zenginliğin ve zengin geçmişin kötü görüntüye sahip ara sokaklarda yansıtılmaması gerektiğini ifade eden ve Sakarya'ya yakışır bir dönüşüm için her şeyin hazır olduğunu kaydeden Alemdar, "Dönüşüm sürecinde esnafımızın ticareti aksamayacak Bu çarşı bizim tarihimiz ve bu tarihi değere sahip çıkmalıyız. Burada 40 yıl, 50 yıl ve hatta 60 yıldır esnaflık yapan büyüklerimiz var. Sakarya'nın tarihi için en önemli noktalardan bir tanesinin böyle kalmasını istemiyoruz. Bunun için önemli bir adım atarak 3. etap dönüşüm çalışmalarına başladık. Unkapanı tarafındaki 40 yapıyı kapsayan bölümde inşallah kısa süre içerisinde çalışmalar başlayacak" diye konuştu.

Alemdar ayrıca dönüşüm çalışmalarının birinci kısmı tamamlandıktan sonra diğer kısımlar için gerekli adımların atılacağını ifade ederek talepleri dinledi. Sakarya Kunduracılar Odası Başkanı Kemal Turgaç ise ziyareti için Başkan Alemdar'a teşekkürlerini paylaşarak, Tarihi Uzunçarşı'nın restorasyonun ticari hayatı canlandıracağını belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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