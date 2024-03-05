Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: \'Kimsenin ekmeği ile oynamadım\'

Yerel

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, göreve geldiği ilk günden bu yana tüm baskı ve engellemelere rağmen kimsenin ekmeği ile oynamadığını, adaletli bir kent inşa ederek tüm adayların ilk vaatlerinin bu olmasına vesile olduğunu söyledi.

Tarsus Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste komisyondan ve müdürlüklerden gelen evraklar oy birliği ve oy çokluğu ile kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Bozdoğan, çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

"Ramazan ekmeğini 1 liradan vermeye devam edeceğiz"

Başkan Bozdoğan ne yapılırsa yapılsın halkın yanında olacağını belirterek, "Ramazan ayında ekmeği 1 TL yaptıktan sonra bizi şikayet etmişler. Bu halkın sofrasına 1 ayda olsa ekmeği 1 liradan girmesini sağlamak adına gerekeni yapacağım. Halkıma müjde vermek istiyorum; 1 değil 10 tane de soruşturma olsa Ramazan'da ekmeği 1 liradan vermeye devam edeceğiz. İstedikleri kadar şikayet etsinler, halkımıza destek olmayı asla kesmeyeceğiz" dedi.

Göreve geldiğinde tüm baskılara rağmen bir duruş sergileyerek kimsenin ekmeği ile oynamadığını ve tüm adaylara örnek olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, "Ben seçime çift kişi de olsa gireceğim. Şimdi duyuyorum tüm partilerin adayları Tarsus Belediyesi işçilerine haber gönderiyorlarmış, '1 Nisan'da seçilirsem söz veriyorum hiç bir işçiyi işten çıkarmayacağım' diye. Evet bu harika bir haber. Ancak sevgili Tarsuslular bu durum gösteriyor ki hiç bir şey yapmamış olsam bile sağlık yerleşkesi, ekmek fabrikaları, kreşler ve yüzlerce proje. Önemli değil demek ki bu kentte adaleti sağlayabilmişim. İşçi çıkarmamak tüm adayların birinci seçim projesi olmuş, gurur verici bir şey bu. Kimsenin ekmeği ile oynamadığım için diğer adaylara örnek olmuşum, adaletli kenti oluşturduğumu düşünüyorum. Evet, sokaktaki havayı kokluyoruz, köylerde evlerde güzel heyecanlar duyuyorum. İstikrar ve güven takım tutar gibi sonuç vermez. 1 Nisan için büyük sürprizler, yepyeni bir Tarsus için herkesten inançlı olmasını, sabırlı olmasını, hazır olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN