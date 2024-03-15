Tarsus Belediyesi Ramazan Boyunca Ekmeği 1 TL\'den Satıyor

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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ramazan boyunca ekmeği 1 TL'den satışa sunduklarını belirterek, "Ramazan'ın ruhunu, kardeşliği, barışı, mutluluğu ve huzuru Tarsus'ta yaşatmaya devam ediyoruz, Ramazan'da Türkiye'nin en uygun fiyatlı ekmeğini hemşerilerimize 1 TL'den ulaştırıyoruz" dedi.

Ramazan boyunca her akşam farklı mahallelerde toplamda 2 bin kişilik iftar sofrası kuracak olan ve sıcak yemek dağıtan Tarsus Belediyesi, aynı zamanda sahurda da ikramlık helva dağıtımı gerçekleştiriyor. Ramazan boyunca ekmeği 1 TL'den satışa sunacak olan ve orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri bir araya getiren Tarsus Belediyesi, binlerce Tarsuslunun katıldığı iftar programları ile de ilçede dayanışma ve birlik ruhunu güçlendiriyor.

"Ramazan Ayı'nın bereketini dayanışmayla paylaşıyoruz"

Hemşerileri ile iftar sofralarında bir araya gelerek ilçede birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun artırıldığı ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "İftar sofraları kuruyoruz, farklı mahallelerde sıcak yemek dağıtıyoruz. Sahurda helva ikramımızı da gerçekleştiriyoruz. Ramazan Ayı'nın bereketini dayanışmayla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN