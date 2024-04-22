Tarsus Belediyesi Yenice Mahallesi'nde Yol Bakım Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Yenice Mahallesi'nde Yol Bakım Çalışması Yaptı

Tarsus Belediyesi Yenice Mahallesi\'nde Yol Bakım Çalışması Yaptı

Tarsus Belediyesi, kente yeni bir görünüm kazandırmak amacıyla Yenice Mahallesi'nde yol bakım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla mahalle sakinleri ve sürücülerin konforlu bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor.

22.04.2024 15:25  Güncelleme: 15:28
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Tarsus Belediyesi, kente yeni bir görünüm kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Yenice Mahallesi'nde yol bakım çalışması yapıldı.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yolların daha rahat ve konforlu hale getirilmesini hedefleyen Tarsus Belediyesi, aynı zamanda şehrin farklı bölgelerinde bakım onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Çalışmalarla hem mahalle sakinleri rahatlıyor, hem de sürücülerin konforlu şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor.

Kente yeni bir görünüm kazandırmak amacıyla yol bakım çalışmalarına devam eden Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerin yanı sıra merkez mahallelerde de yol bakım ve onarım işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. İlçe genelinde çalışmalar devam ederken, ekipler Yenice Mahallesi'nde yol bakım onarım çalışması yaptı.

Başkan Ali Boltaç, yol bakım çalışmalarına büyük önem verdiğini belirterek, vatandaşların taleplerini hızlı bir şekilde çözmek için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi Yenice Mahallesi'nde Yol Bakım Çalışması Yaptı - Son Dakika

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