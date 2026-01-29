Tarsus Belediyesinden iklime dirençli kent için iki AB destekli proje

Tarsus Belediyesi, Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında destek almaya hak kazanan iki projeyle, kentin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Tarsus Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek projeler, Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıyla ilgili birim müdürlerine tanıtıldı. Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye genelinde yaklaşık 815 proje başvurusu arasından yalnızca 25 proje mali destek almaya hak kazanırken, bu projeler arasında Tarsus Belediyesinin hazırladığı 'Yeşil Çatı Tarsus' ile 'İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarsus' projeleri de yer aldı. Sunumda, projelerin Tarsus'un coğrafi yapısı ve yerel ihtiyaçları açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Yeşil Çatı Tarsus Projesi 18 ay sürecek

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilecek olan 'Yeşil Çatı Tarsus Projesi'nin 18 ay sürmesi planlanıyor. Proje kapsamında, Tarsus'a özgü bir yeşil çatı yönetmeliğinin hazırlanması, uygulama standartlarının belirlenmesi ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca belediyeye ait 5 sosyal tesis binasında yeşil çatı uygulamaları yapılacak, 3 hava kirliliği ölçüm istasyonu kurulacak ve şebekeden bağımsız çalışan bir otomasyon sistemi devreye alınacak. Projenin yaygınlaştırılması amacıyla teknik geziler, tanıtım videoları ve sosyal medya çalışmaları da gerçekleştirilecek.

İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarsus Projesi 24 ayda hayata geçecek

Polonya'nın Warka Belediyesi ortaklığında yürütülecek 'İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarsus Projesi'nin ise 24 ay sürmesi planlanıyor. Katılımcı ve ihtiyaç temelli bir yaklaşımla hazırlanan proje, iklime dirençli kamusal alan tasarımlarını odağına alıyor.

Proje kapsamında teknik kapasitenin artırılması amacıyla bir akademi kurulacak. Bu akademide kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan 102 teknik personele; iklime dayanıklı altyapı tasarımı, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması, sıfır enerjili binalar, sürdürülebilir mimari, doğa tabanlı çözümler ve iklim eyleminin finansmanı gibi başlıklarda eğitimler verilecek.

Pilot uygulama çerçevesinde ise yeşil altyapı odaklı, iklim değişikliğine dayanıklı bir kamusal alan oluşturulacak. Alan; dinlenme, eğitim ile biyoçeşitlilik ve fayda olmak üzere üç bölümden oluşacak. Projede gölgeli dinlenme alanları, etkileşimli öğrenme noktaları, yağmur suyu bahçeleri, geçirgen yüzeyler ve mikro habitatlar yer alacak.

Çocuklar ve gençler için farkındalık çalışmaları

Projenin yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında bilgilendirme toplantıları ve doğa temelli etkinlikler düzenlenecek. 10-14 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik 4 açık hava atölyesiyle toplam 400 katılımcıya ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca STK'lar ve üniversitelerle atölye çalışmaları, halka açık sergiler ve rehberli pilot alan ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Proje süresince Türkiye ve Polonya'dan belediye, sivil toplum ve gençlik temsilcilerinin yer aldığı bir podcast serisi hazırlanacak. Bunun yanı sıra şehirlerde ağaç dikimi ve su tutmaya odaklanan 2 kısa teknik video, 3-5 dakikalık bir belgesel ile eğitim müfredatı, kılavuzlar ve çeşitli yayınlar oluşturulacak.

"Karbon ayak izini azaltmak zorundayız"

Toplantının sonunda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, belediyeciliğin uzun vadeli bir vizyon gerektirdiğini belirterek, hayata geçirilecek iki projenin Tarsus'un geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Boltaç, sürdürülebilir kent anlayışının yalnızca çevreyi korumakla sınırlı olmadığını, insanların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı.

İklim değişikliğiyle mücadelede karbon ayak izinin azaltılmasının kritik bir konu olduğuna dikkat çeken Boltaç, Tarsus Belediyesinin tüm birimlerinin bu bilinç ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini ifade etti. - MERSİN