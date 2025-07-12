Tarsus\'ta İmece Usulü Aşure İkramı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kırsal mahallede imece usulü ile yapılan aşure konuklara ikram edildi.

Tarsus'a bağlı Ulaş Mahallesi'nde geleneksel olarak ikincisi düzenlenen aşure programı bu yıl da imece usulü ile yapıldı.Manevi bir atmosferin yaşandığı ve samimi sohbetlerin yapıldığı programda kadınların kazanlarda pişirdikleri aşureler, birlik ve dayanışma içinde vatandaşlara ikram edildi.

Ulaş Mahallesi Muhtarı Mahperiye Apaydın, mahalle sakinleri ile birlikte güzel dayanışma örneği sergilendiklerini söyledi. Apaydın, "Aşure bizim için sadece bir ikram değil birliğimizin, köklerimize bağlılığımızın ve toplumsal dayanışmamızın bir simgesidir. Ulaş mahallesi olarak kadınlarımızın emeğiyle, erkeklerimizin desteğiyle bu yıl ikinci kez aynı sofrada buluştuk. Bu dayanışma tablosunu görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Yöre sakinleri ise bu tür etkinliklerin sadece geleneklerin yaşatılması adına değil, aynı zamanda sosyal bağların güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. - MERSİN