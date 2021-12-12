Tarsuslu gaziler Çanakkale gezisinden döndü - Son Dakika

Tarsus Belediyesinin organizasyonu ile 4 günlük program kapsamında Çanakkale, Bursa, Eskişehir ve Anıtkabir'i ziyaret eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şubesi ile Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şubesi üyesi gaziler, Tarsus'a döndü.

Tarsus Belediyesinin, 27 Aralık Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği gezi programında Tarsuslu gaziler, Çanakkale, Bursa, Eskişehir ziyaretlerinde bulundu. Program, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ziyaret ile taçlandırıldı. Tarsuslu gaziler ilk olarak Çanakkale'de Şehitlik Abidesi, Conk Bayırı, Seyit Onbaşı Anıtlarını ve yarımadada bulunan şehitlikleri ziyaret ederek tarihi yeniden canlandırdı. Bursa'da ise Osman ve Orhan Gazi türbeleri, Anadolu Türk mimarlığının en büyük camisi olan Ulu Camii ziyaret edildi, ardından Eskişehir'e hareket ettiler.

Gezinin son durağı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı oldu. Tarsuslu gaziler, yapılan resmi törenlerin ardından Anıtkabir'e giriş yaptı. Ziyaret programı kapsamında grup, ilk önce Atatürk'ün anıt mezarı önünde saygı duruşunda bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırım mozoleye çelenk sundu. Daha sonra Anıtkabir müzesini gezen Tarsuslu gaziler, önce Atatürk'ün kullandığı özel objelerin yer aldığı bölümü inceledi, ardından müzede yer alan Kurtuluş Savaşı'nın temsili olarak canlandırıldığı bölümleri rehber eşliğinde gezdi. Gaziler, Anıtkabir'de duygu dolu anlar yaşadı.

4 günlük ziyaretlerini tamamlayan gazileri Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan karşıladı. Karşılamada oldukça duygulu anlar yaşanırken, gaziler Başkan Bozdoğan'a sarılarak teşekkürlerini iletti. - MERSİN