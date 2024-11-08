Taş kömürünü bulan Uzun Mehmet törenle anıldı - Son Dakika
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Taş kömürünü bulan Uzun Mehmet törenle anıldı

Taş kömürünü bulan Uzun Mehmet törenle anıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kömürün bulunuşunun 195. yılında "Uzun Mehmet'i Anma ve Kömürün Bulunuşu Günü" nedeniyle tören düzenlendi.

08.11.2024 20:52  Güncelleme: 20:55
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kömürün bulunuşunun 195. yılında " Uzun Mehmet'i Anma ve Kömürün Bulunuşu Günü" nedeniyle tören düzenlendi.

Ereğli'de kömürün bulunuşunun 195. yılı nedeniyle "Uzun Mehmet'i Anma ve Kömürün Bulunuşu Günü" programı düzenlendi. Kestaneci Mahallesi'ndeki Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen törende konuşan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Zonguldak Maden Havzası'nın ilk şehidi Uzun Mehmet'i kömürü buluşunun 195'inci yılında saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti. Mutlu, "Uzun Mehmet'in taş kömürünü 1829 yılında Neyren Deresi'nde bulmasına rağmen üretim tarihimiz 1848 yılında başladı. Kurtuluş Savaşı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, madencilere ve maden havzamıza sahip çıktı. Ülkemizde sadece Zonguldak Havzası'nda bulunan taş kömürü sayesinde demir-çelik fabrikalarımız, elektrik santrali ve tuğla fabrikası bölgemize kuruldu. Kısa sürede sanayi kentine dönüştük ve emeğin başkenti olduk. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yılında sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Madencilik, dünyanın en zor, en ağır ve en riskli iş kollarından biridir. Madencilik, özveri ve kültür işidir. Bu kültür sabahtan akşama kazanılmamıştır. Maden işçileri bu kültürü 176 yıllık üretim sürecinde kazanmış, bu uğurda 5 bin şehit vermiştir. Bölge insanımız acılar yaşayarak madenciliği öğrenmiştir. Maden havzamız, taşkömürü üretimi, demir-çelik fabrikaları ve enerji santraliyle uzun yıllar ülkemiz sanayisinin lokomotifi olmuş, ülkemizin gelişip büyümesine büyük katkılar vermiştir" dedi.

Yer altında 1,5 milyar ton taş kömürü rezervi olduğunu ifade eden Mutlu, "Yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervimiz var. TTK'nin kurulu kapasitesi yıllık 5 milyon ton kömür üretimidir. Yani ülkemizin de kendi kaynaklarını harekete geçirme ve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabilme imkanı bulunmaktadır. Demir-çelik fabrikalarımızın yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayimizin çarklarını döndürebilmek için havzamızdaki özkaynağımız taş kömürüne ihtiyaç olduğu açıktır. Başta demir-çelik sanayisinin ihtiyacı olan koklaşabilir taş kömürünü havzamızdan karşılayabilmemiz mümkündür. TTK'ye alınan 2 bin yeni maden işçisi işbaşı yapmıştır. Ancak kurumun işçi açıkları kapatılamamıştır. Bu gerçekler ışığında ithalatın azaltılması ve Türkiye'nin bu ağır faturayı hafifletmesi için yerli ve milli kaynaklarımıza daha fazla önem verilmesi ve TTK'nin öncelikle yer üstü ve yer altı iş yerlerinde norm kadroyla ve istikrarlı bir şekilde çalışması gerektiğini anlatıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenler ve öğrenciler konser vererek, şiirler okundu. Program sonunda öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Öztürk, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendika temsilcileri, bürokratlar, maden işçileri ve öğrenciler katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taş kömürünü bulan Uzun Mehmet törenle anıldı - Son Dakika

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