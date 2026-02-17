Taşkent\'te Yangın Tatbikatı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ramazan ayı öncesinde yapılan hazırlıklar kapsamında şehir genelindeki camilerde muhtemel yangın ve benzeri acil durumlara karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent Ramazan ayını sevinçle karşılamaya hazırlanırken, hazırlıklar kapsamında camilerde acil durumlara yönelik tedbir alındı. Taşkent İtfaiye Teşkilatı, kalabalık teravih namazlarında yaşanabilecek muhtemel bir yangın ve benzeri acil durumlara karşı tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında acil durum araçlarının olay yerine ulaşımı, müdahale için konumlandırılması, cami girişlerinden olaya müdahale, yaralı tahliyesi ve ilkyardım müdahalesi senaryoları uygulandı.

Yetkililer, Taşkent itfaiyesi, Taşkent Acil Sağlık Hizmetleri ve Taşkent Emniyet Müdürlüğü'nün katıldığı tatbikata ilişkin, "Ramazan ayı öncesinde camilerin ve devamında havaların ısınmaya başlaması nedeniyle şehrin farklı noktalarında tatbikatlar devam edecektir" dedi.

Bölgedeki camilerde düzenlenen tatbikat halkın ilgisini çekerken, takdir de topladı. - TAŞKENT