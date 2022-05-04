Tatilciler erken dönüşe geçti: Kırıkkale'de trafik kilitlendi - Son Dakika
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Tatilciler erken dönüşe geçti: Kırıkkale'de trafik kilitlendi

04.05.2022 09:21

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların erken dönüşe başlamasıyla 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu saatler sürdü.

Ramazan Bayram tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bazı vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

TRAFİĞİ RAHATLATMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara- Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale- Kayseri kara yolunda da trafik akışının rahat seyrettiği gözlemlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun ise yarında devam etmesi bekleniyor.

Tatilciler yola erken çıktı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu
Tatilciler yola erken çıktı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu
Tatilciler yola erken çıktı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu
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Ramazan Bayram, Kırıkkale, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatilciler erken dönüşe geçti: Kırıkkale'de trafik kilitlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatilciler erken dönüşe geçti: Kırıkkale'de trafik kilitlendi - Son Dakika
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