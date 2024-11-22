TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM'de Başladı - Son Dakika
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TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM'de Başladı

TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM\'de Başladı

TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM'de entegre güvenlik hizmetleri sunmaya başladı.

22.11.2024 12:18
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TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM'de güvenlik hizmetleri sağlamaya başladı. Şirket, bu projede fiziki güvenlik hizmetlerinin yanı sıra elektronik güvenlik çözümleriyle entegre bir yaklaşım sunuyor.

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM'de güvenlik hizmeti vermeye başladı. Şirket, bu proje için özel olarak tasarlanmış giriş-çıkış kontrolleri, devriye görevleri, CCTV merkezi, elektronik güvenlik ekipmanlarının kullanımı, acil durum yönetimi, personel ve ziyaretçi güvenliği, denetim-raporlama ve personel eğitimi gibi hizmetler sağlayacak. Ayrıca özel etkinliklerde K9 birimiyle destek verecek.

TAV Özel Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, "TAV Güvenlik Hizmetleri'nin 25 yıllık deneyimini Vadistanbul AVM'ye taşıyacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. İnsan odaklı güvenlik anlayışımızı, yapay zeka destekli uzaktan izleme, alarm ve raporlama gibi teknolojik çözümlerle birleştirerek, bu projenin farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik entegre güvenlik hizmetlerini sağlayacağız. Koruma, kontrol, denetim, eğitim ve acil müdahale konularında özel eğitimli kadromuzla güvenliği en üst seviyede sağlayacağız." dedi.

TAV Güvenlik Hizmetleri, Türkiye genelinde 9 havalimanı ve 133 tesis olmak üzere toplam 142 noktada, yaklaşık 4 bin çalışanıyla hizmet veriyor. Sahada görev alacak güvenlik ekipler güvenlik uygulamaları, genel güvenlik bilinci, güvenlik sistem ve cihazlarının kullanımı, iletişim ve takım çalışması, stres yönetimi, yangın ve müdahale teknikleri, acil durum ve ilk yardım eğitimi gibi prosedürlerle tam donanımlı hale getiriliyor. Şirket, özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yasal düzenlemelere uygun olarak, müşteri memnuniyeti ve güvenlik standartlarına yönelik belirlenmiş prosedürler doğrultusunda faaliyet gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TAV Güvenlik, Vadistanbul AVM'de Başladı - Son Dakika

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