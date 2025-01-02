Tavas Belediye Başkanı Tatık'tan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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Tavas Belediye Başkanı Tatık'tan Regaip Kandili Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Tatık\'tan Regaip Kandili Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, üç ayların barış, sevgi ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Tatık, herkesin bu mübarek günleri fırsata çevirmesi gerektiğini vurguladı.

02.01.2025 10:01  Güncelleme: 10:02
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Üç aylar vd Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine sağlık, birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Başkan Tatık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı müstesna günlerdir. Üç ayların da başlangıcı olan Regaip Kandili, insanoğlu için manevi bir fırsattır. Regaip Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz.

Bu faziletli gün ve geceleri fırsata çevirmeli, onların büyük bir nimet olduğunu unutmamalıyız. Regaip, kelime manası itibariyle isteme, sevap ve bol mükafatı ifade etmektedir. Dolayısıyla Regaip Kandilinde bu anlamına uygun olarak Rabbimizin ihsanını diliyorum. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine, milletimiz için muhabbetin, sohbetin, samimiyetin ve kaynaşmanın artmasını vesile olmasını temenni ediyorum. Kandil günleri, bizlere Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanma fırsatı sunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin nice hayırlı ve kutlu gecelere, huzur, barış ve sağlık içerisinde kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, Regaip Kandilinin ülkemiz, milletimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavas Belediye Başkanı Tatık'tan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika

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