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Tavşanlı'da korkutan yangın

KÜTAHYA - Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balıköy'de samanlıkta başlayan yangın rüzgarında etkisi ile İbrahim Yazkan'a ait eve sıçradı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belirtilen yere Tavşanlı ve Harmancık'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen Tavşanlı ve Harmancık Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra orman arazözler yangına müdahale ederek alevlerin evi tamamen sarmasını engelledi. Yangından samanlık tamamen yanarken samanlığın yanında bulunan evde maddi hasar meydana geldi.