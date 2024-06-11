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Tavşanlı'da ot yangını kısa sürede söndürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan ot yangını, belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesinde öğle saatlerinde henüz çıkış sebebi belli olmayan ot yangınına belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Moymul Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Cemil Demirayaklı caddesi üzerinde kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini de tamamlayarak bölgeden ayrıldı.