Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı - Son Dakika
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Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı

09.06.2022 10:47
Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı

Bolu'da süs tavuğu beslenen çiftliğe inen vaşak, ekiplerin yarım saatlik çalışması neticesinde balıkçı ağıyla yakalanarak koruma altına alındı.

Bolu'da süs tavuğu beslenen çiftliğe inen vaşak, ekiplerin yarım saatlik çalışması neticesinde balıkçı ağıyla yakalanarak koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde süs tavuğu yetiştiren Mahmut Çetin, sabah saatlerinde tavuklarını beslemek için kümese gittiğinde bahçede yabani bir hayvan olduğunu gördü. Vaşağın bitkin halde olduğunu ve tellerden dışarı çıkamadığını fark eden Çetin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine veteriner hekimle birlikte giden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından uyuşturucu iğneyle vurulan vaşağı balıkçı ağıyla yakaladı.

2 yaşında olduğu tahmin edilen vaşak, sağlık kontrollerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Vaşağın, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam ortamına bırakılacağı belirtildi.

Mahmut Çetin, "Sabah tavuklara bakmaya geldiğimde vaşağı gördüm. Kümeslere geldiğini fark ettim. Daha sonra milli parklara haber verdim" dedi. - BOLU

Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı
Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı
Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı
Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı
Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı
Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mahmut Çetin, Bolu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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