Taylandlı kadın Ordu\'da Müslüman oldu

Tayland'da yaşayan Phakchıra Lapudom, kocasının memleketi olan Ordu'da Müslüman oldu.
Altınordu ilçesinde yaşayan Bayram Kekin, Taylandlı Phakchıra Lapudom ile tanıştı. Evlilik kararı alan çift dünya evine girdi. Türk vatandaşı olan Phakchıra Lapudom, sonrasında da İslam dininden etkilenerek Müslüman olmak için Ordu İl Müftülüğü'ne başvurdu. Phakchıra Lapudom, İl Müftülüğü'nde yapılan 'ihtida merasimi' ile Müslüman oldu. İsmini 'Oya' olarak değiştiren kadın için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, kendisine İslam dininin temel esaslarına dair bilgiler vererek tebrik etti.
İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum, Allah'ım yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin" ifadelerine yer verdi.
Merasim sonunda İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti. - ORDU
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
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