TDV, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara meslek atölyeleriyle destek oluyor - Son Dakika
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TDV, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara meslek atölyeleriyle destek oluyor

TDV, Bangladeş\'teki Arakanlı Müslümanlara meslek atölyeleriyle destek oluyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilere giyim ve hijyen ürünleri üretmek için meslek atölyeleri kurarak istihdam sağlıyor. Sabun ve dikiş atölyelerinde çalışan mülteciler, ürünleri hem kendi ihtiyaçları için kullanıyor hem de dağıtıyor. Ayrıca TDV'nin açtığı okullarda öğrencilerin üniformaları ve bayramlık kıyafetleri de mülteciler tarafından dikiliyor.

09.03.2024 11:12
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kampında kurduğu meslek atölyeleriyle Arakanlı Müslümanlar hayata tutunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların giyim ve hijyen ürünlerini üretmek için meslek atölyeleri kurdu. Bu atölyelerde Arakanlı Müslümanlar istihdam ediliyor. Dikiş ve sabun üretim atölyelerinde; 1 kimya mühendisi, 7 dolum ve paketleme görevlisi ile 14 dikiş ustası kadın olmak üzere toplam 22 Arakanlı Müslüman görev alıyor. TDV'nin sabun atölyesinde bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, el sabunu gibi ürünler ayda 10 bin litre üretim yapılıyor. El sabunları, Arakanlı mültecilere, sosyal tesislere ve hastanelere dağıtılıyor. Dikiş atölyelerinde ise eğitim alan kadınlar ve öğrenciler için üniforma ile hastane ve medreselerde eğitim gören öğrenciler için gündelik kıyafet dikimi yapılıyor.

"Aylık 20 bin şişe sıvı sabun üretimi yapıyoruz"

Türkiye Diyanet Vakfı Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, barınmadan beslenmeye, sağlıktan eğitime kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. İş gücüne katkı sağlayamayan ve sosyal yaşamda aktif olmayan mültecilerden eğitimli olanlara sabun üretmeyi ve dikiş yapmayı öğrettiklerini belirten Adsız, "Şu anda Vakfımızın bu bölgede açmış olduğu sabun atölyesinde aylık 20 bin şişe sıvı sabun üretimi yapıyoruz. Bu sabunları da Rohingyalı mülteciler, onlara işi öğreten Bangladeş vatandaşı mühendisler sayesinde sabun üretimini kendi kendilerine yapıyorlar. Bu sabunları belli programlar dahilinde yine buradaki mültecilere dağıtıyoruz. Sabunlardan yararlananalar sadece mülteciler olmuyor. Kamp dışındaki Bangladeşli ihtiyaç sahibi ailelere de dağıtıyoruz. Aynı zamanda kamplarda bulunan sosyal tesislere, hastanelere, asker ve polis noktalarına dağıtıyoruz. Ofislerimizde de kullanıyoruz. Marketlerdeki sabunlardan fark yok "ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayı içerisinde dağıtacağımız bayramlıkları tamamlamak üzereyiz"

TDV'nin açmış olduğu okullarda bin 250 öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatan Adsız, "Okullarımızdaki tüm öğrencilerin üniformalarını, hastanelerin cerrahi tekstillerini, medreselerimizde eğitim öğren çocukların kıyafetlerini ve aynı zamanda Arakanlı annelerin kendi çocukları için her yıl Ramazan Bayramı'na, Kurban Bayramı'na özel bayramlık kıyafetlerini kendileri dikiyorlar. Bizlerde buradaki çocuklara kıyafetleri hediye ediyoruz. Yıl içerisinde üretimlerimiz sürekli devam ediyor. Şu anda yaklaşan Ramazan ayı içerisinde dağıtacağımız bayramlıkları tamamlamak üzereyiz. Bir yandan da okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin üniformaların dikimleri devam ediyor" açıklamasını yaptı. - DAKKA

Kaynak: İHA

Bangladeş, İnsan Hakları, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TDV, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara meslek atölyeleriyle destek oluyor - Son Dakika

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