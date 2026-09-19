Tekirdağ Büyükşehir’den gazilere vefa sofrası

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla il genelinde yaşayan gaziler ve aileleri onuruna akşam yemeği düzenlendi.

Tekirdağ'ın 11 ilçesinden gelen muharip ve harp malulü gaziler ile ailelerinin katıldığı program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua ile başladı. Ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, gaziliğin vatan uğruna göze alınan büyük bir bedelin kahramanlık nişanesi olduğunu belirterek, "Bugün bu ülkede özgürce yaşayabiliyor, nefes alabiliyor, namusumuzla ve şerefimizle ayakta durabiliyorsak bunu başta şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize borçluyuz" dedi.

Gazilere ve ailelerine her zaman destek olacaklarını ifade eden Yüceer, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmanın kendileri için vicdan ve vefa borcu olduğunu söyledi. Programın sonunda gazilere resmi törenlerde giymeleri için tören kıyafetleri takdim edildi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.