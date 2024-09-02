Tekirdağ'da adli yıl açılışı töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tekirdağ'da adli yıl açılışı töreni düzenlendi

Tekirdağ\'da adli yıl açılışı töreni düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde adlı yıl açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti.

02.09.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde adlı yıl açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti.

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törenle 2024-2025 adli yıl açılışı gerçekleştirildi.

Törende, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ve Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baro Başkanı Egemen Gürcün, adli yılın vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, konuşmasında bu yılın Trakya için ayrı bir önemi olduğuna değinerek, Tekirdağ'a kazandırılan Bölge Adliye Mahkemesi'nin görevine başladığını ifade etti. Bingül, "6 bin 900 metrekare kapalı alanı olan 5 ceza ve 5 hukuk dairesi ile 10 daire başkanı, 30 üye ve 7 cumhuriyet savcısıyla birlikte vatana, millete ve devlete çok güzel hizmetler sunacağımızı biliyorum. Yeni adli yılın tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, başta şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz olmak üzere tüm yargı şehitlerini rahmetle andığını belirterek, adli yılın açılışına katılan herkese teşekkür etti. Şenol, yeni kurulan Bölge Adliye Mahkemesi'nin Tekirdağ'da adaletin daha hızlı tecelli etmesini sağlayacağını kaydetti.

Törene, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Karaman, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Selami Yılmaz, Vali Yardımcısı Kaan Peker ile Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tören, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da adli yıl açılışı töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 11:55:48. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da adli yıl açılışı töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement