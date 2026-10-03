Tekirdağ'da çocuklar, Filistinli çocuklar için Valilik önünde resim çizdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da çocuklar, Filistinli çocuklar için Valilik önünde resim çizdi

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Tekirdağ\'da çocuklar, Filistinli çocuklar için Valilik önünde resim çizdi
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Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz!' etkinliğinde çocuklar ve vatandaşlar resim çizdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte Filistinli çocuklara dikkat çekildi, 'Çocuklar ölmesin' denildi.

Tekirdağ'da Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve çocukların yaşadığı zorluklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz!" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar bir araya gelerek Filistinli çocuklar için resimler çizdi. Etkinlikte Filistin'de hayatını kaybeden ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren çocuklara dikkat çekildi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Yusuf Uygun, "İlk önce selamünaleyküm. Kıymetli Filistin sevdalıları, bugün burada Tekirdağ'ın çocukları, Tekirdağ'ın öğrencileri, Tekirdağ'ın anneleri Filistin'de, Gazze'de zulüm gören anne ve çocukların halini anlamak, aynı zamanda orada yaşanan zulmün tekrarlanmaması için, bunu hatırlamak için, düzenli olarak hatırlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu sene ikincisi düzenleniyor. Geçen sene de tekrarını yapmıştık. Bu sene de tekrarını yapıyoruz. Filistinli çocuklar için çiziyoruz. Filistinli kıymetli kardeşlerimiz için çiziyoruz. Çocuklar ölmesin" dedi.

Etkinlikte çocukların çizdiği resimler ve vatandaşların katılımı renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA
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