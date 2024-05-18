Tekirdağ'da lise öğrencileri 19 Mayıs etkinliğinde askeri sergi gezdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da lise öğrencileri 19 Mayıs etkinliğinde askeri sergi gezdi

Tekirdağ\'da lise öğrencileri 19 Mayıs etkinliğinde askeri sergi gezdi

Tekirdağ'da düzenlenen 19 Mayıs etkinliği kapsamında lise öğrencileri, 5. Kolordu Komutanlığı'nda araç ve silah sergilerini gezme fırsatı buldu. Etkinlikte öğrenciler, yerli ve milli imkanlarla üretilen araçları inceledi ve askeri personelden bilgi aldı. Ayrıca, keskin nişancı timi, köpek timi ve arama kurtarma bölüğü de tanıtıldı. Etkinlik sonunda öğrenciler ve askeri personel birlikte fidan dikti ve voleybol-basketbol maçı oynadı.

18.05.2024 12:12
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Tekirdağ'da lise öğrencileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde 5. Kolordu Komutanlığında araç ve silah sergilerini gezme fırsatı bularak askeri personelle ile güzel vakit geçirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanması ve gençlerin Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağın artırılması için etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, öğrenciler ve şehit aileleri katılırken, kolordu hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğin devamında öğrenciler, yerli ve milli imkanlarla üretilen Vuran, Kirpi, komuta aracı, M4K kurtarıcı aracı ve hava savunma araçlarının yer aldığı sergiyi gezerken, zaman zaman araçlara binen öğrenciler askeri personel tarafından bilgilendirildi.

Güzel vakit geçiren etkinlikte öğrencilere, keskin nişancı timi, köpek timi ve Kahramanmaraş depremlerinde bölgede çalışma yapan 5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı Arama ve Kurtarma Bölüğü de tanıtılırken, ardından askeri personel, öğrenciler ve şehit aileleri birlikte fidan dikti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanması etkinliği öğrenciler ve askeri personel arasında oynanan voleybol ve basketbol maçıyla sonra erdi. Bu sayede öğrenciler hem askeri birlikler hakkında bilgi aldı, hem de güzel vakit geçirme fırsatı buldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Basketbol, Voleybol, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da lise öğrencileri 19 Mayıs etkinliğinde askeri sergi gezdi - Son Dakika

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