Tekirdağ\'da Lise Öğrencileri Okçuluk Eğitiminin Dikkat Üzerindeki Etkisini Test Etti

Yerel

Tekirdağ'da lise öğrencileri okçuluk eğitiminin insan dikkati üzerindeki etkisini test etti. 8 haftada bin 400 test atışı yaptıran öğrenciler, okçuluk eğitiminin dikkat üzerinde etkili olduğu sonucuna vardı.

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde düzenlenen bilim şenliği fuarında, lise öğrencileri tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Fuarda yazılım, teknoloji tasarım, coğrafya, psikoloji alanlarında çalışmalar yer alırken bazı lise öğrencilerinin hazırladığı projeler ilgi çekti. Alanda birçok öğrencinin projesi ilgi odağı olurken, bazı öğrenciler de okçuluk eğitiminin insan dikkati üzerindeki etkisini araştırdı. Alanda sergilenen yay ve oklarla çeşitli atışlarda yapılırken bu testler duyanlarında ilgisini çekti.

8 hafta boyunca bin 400 atış

Lise öğrencilerinden Enver Didik yaptığı açıklamada, "Projemizin hedef başarısı tam isabet. Bizim buradaki amacımız insanın dikkatini nasıl artırabiliriz. Bununla ilgili de okçuluk sporunu kullandık. Okçuluk sporunun insan üzerindeki etkisi. Bizim yöntemimiz şu oldu. 9. Sınıflardan 10 tane öğrenci belirledik. Bu öğrencilere 8 hafta boyunca okçuluk eğitimi verdik. 8 haftada toplamda bin 400 ok atışı yaptırdık. Duruş, dikkat ve nişan almaya özellikle dikkat ettik. Bundan önce bir tane ön test uyguladık. Okçuluk eğitiminin insan dikkati üzerinde etkili olduğunu gördük" dedi.

Bilim şenliğinde iş kazalarının daha az indirgenmesi amacıyla sensörlü araç tasarlayan öğrencilerin standı da ilgi odağı oldu. - TEKİRDAĞ