Tekirdağ'da Liseli Öğrencilerden Temiz Çevre İçin Yaratıcı Proje - Son Dakika
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Tekirdağ'da Liseli Öğrencilerden Temiz Çevre İçin Yaratıcı Proje

Tekirdağ\'da Liseli Öğrencilerden Temiz Çevre İçin Yaratıcı Proje

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, evsel atıkları ayrıştıran lavabo tasarlayarak bilim şenliğinde sergiledi. Proje, gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı hedefliyor.

15.05.2024 14:02  Güncelleme: 14:04
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Tekirdağ'da liseli kız öğrenciler, gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak için evsel atıkları ayrıştıran lavabo tasarlayarak bilim şenliğinde sergiledi.

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde düzenlenen bilim şenliği fuarında, lise öğrencileri tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Fuarda yazılım, teknoloji tasarım, coğrafya, psikoloji alanlarında çalışmalar yer alırken bazı lise öğrencilerinin hazırladığı projeler ilgi çekti. Lise öğrencileri geleceğe daha temiz bir doğa bırakmak için evsel atıkları ayrıştıran lavabo tasarladı. Proje geliştirilip yaygınlaşırsa çevre şimdiden bazı atıklardan kurtulmuş olacak ve evsel atıklar ekonomiye geri kazandırılacak.

Projenin mimarlarından öğrenci Devrim Nisa Ayna, "Öncellikle projemizi, atık su, atık yağ ve atık besinlerin geri dönüşüme kazandırılması için yaptık. Bir anket çalışması yaptık. Bunlar sonucunda bir lavabo tasarladık. Lavabomuzda atıklar için özel bir gider hazırlandı. Lavaboda atık yağlar için şu gider bölümünü açtığımızda atık yağlar aşağıdaki depoda birikiyor. Bunlar depolandıktan sonra sitedeki görevli ise bu atık yağları belediyemize teslim edecek" dedi.

Projenin mimarlarından öğrenci Derinay Çalışkan ise açıklamasında, "Projemizde su kıtlığını önlemek için bir gider daha ekledik. Buradaki giderden giden sular depomuzda birikecek. Biriken sular da bahçemizin sulanmasında kullanılacak. Projemizin aşamalarına belediyenin sitesinden de ulaşabilirsiniz" dedi.

Projenin mimarlarından öğrenci Meryem Budak ise açıklamasında, "Buradaki 3. giderimiz ise atık besinler için. Atık besinler pervane yardımıyla küçük parçalara ayrılarak aşağıdaki depoda komposto haline getiriliyor" ifadelerine yer verdi.

Projenin mimarlarından öğrenci Kayra Yılmaz da, "Komposto haline getirilen atıklarımız, dolduğunda bize uyarı veriyor. Site ve apartmandaki görevliler ise belediye görevlilerine haber vererek bunların almasını sağlıyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Liseli Öğrencilerden Temiz Çevre İçin Yaratıcı Proje - Son Dakika

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