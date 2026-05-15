Teknoloji Bağımlılığına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Teknoloji Bağımlılığına Dikkat!

15.05.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlhami Giray Şahin, teknoloji bağımlılığının dikkat dağınıklığı ve sosyal izolasyonu artırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Bolu'da üniversite ve lise öğrencileriyle bir araya geldiği programda, teknoloji bağımlılığının dikkat dağınıklığı, siber zorbalık ve sosyal izolasyon gibi riskleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Bolu'da düzenlenen "İhtisas Akademi 26" programında öğrencilerle buluştu. Dijitalleşmenin hayatın birçok alanında önemli kolaylıklar sağladığını belirten Şahin, beraberinde bazı riskleri de getirdiğine dikkat çekti. Programda İhtisas Akademi'nin sinevizyon gösterisi de izletildi.

"Yüz yüze iletişim daha çok çevrimiçi mecralarda gerçekleşmektedir"

Geleneksel kitle iletişim araçlarının dönüşmeye başlamasıyla yüz yüze iletişimin daha çok çevrimiçi mecralarda gerçekleştiğini aktaran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, "Geleneksel kitle iletişim araçlarının zamanla değişmeye ve dönüşmeye başladığını hepimiz müşahede ediyoruz. Zaman ve mekan kavramını ortadan kaldıran dijital teknolojiler, insan hayatına yalnızca hız katmamış, aynı zamanda kişilerarası iletişime de dönüşmüştür. Bu süreçte yüz yüze iletişim daha çok çevrimiçi mecralarda gerçekleşmektedir. Küreselleşme ve dijital teknolojilerle hayatımıza giren bir diğer unsur ise sosyal medya platformlarıdır. Görsel ve işitsel ögelerin yaygın olarak kullanıldığı sosyal medya platformlarının, bireylerin başta bilgi ve haber edinme, sosyalleşme ve eğlence aracı olarak kullanmak üzere çeşitli amaçlarla etkileşim sağladığını biliyoruz. Sosyal medya, bilgiye hızlı erişim, etkileşim ve kişilerarası iletişim kurma imkanı sağlasa da aşırı kullanıldığında maalesef fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara da sebep olmaktadır. Bu teknoloji bağımlılığı; dikkat dağınıklığı, siber zorbalık, sosyal izolasyon gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Gün içinde uzun saatler boyunca sosyal medyadan takip edilen kısa ve görsel odaklı içerikler, kaydırmalı videolar ve emoji kısaltmalarının yaygın kullanımı ile hem dil hem de algılama biçimi bundan etkilenmektedir. Bu durum, farkındayız ya da değiliz, kaygı, stres ve yalnızlık duygularını artırırken dilde de bozulmalara neden oluyor. Dolayısıyla hayatımızda dijitalleşme; hız ve verimlilik, küresel erişim, bilgiye kolay ulaşım, düşük maliyet ve tasarruf gibi özellikler katsa da birtakım riskleri de bilerek, isteyerek beraberinde getiriyor" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Teknoloji Bağımlılığına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:46:34. #7.12#
SON DAKİKA: Teknoloji Bağımlılığına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.