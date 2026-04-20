Tekstilci Mahmut Çalık Hayatını Kaybetti

Tekstil sektörünün köklü isimlerinden iş insanı Mahmut Çalık, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın babası olan Mahmut Çalık'ın vefatı, iş dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Kökeni 1880'lere dayanan tekstilci bir ailenin çocuğu olan Mahmut Çalık, 1972 yılında İpaş İplik Fabrikası'nı, ilerleyen yıllarda ise Anateks, Malatya İplik, Anateks Anadolu, Malatya Boya ve Emprime fabrikalarını kurdu.

Merhum Mahmut Çalık ile uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, ülkemizin çok önemli bir değerini kaybettiğini belirterek; "Doğu Anadolu Bölgemize ilk sanayi tesislerini kazandıran girişimciliği ve dürüst, çalışkan, özverili kişiliği ile Türk sanayisinin öncü isimleri arasında yer alan kıymetli dostum Mahmut Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemizin yetiştirdiği, üretkenliği ve hayırseverliğiyle tanınan kıymetli dostum merhum Mahmut Çalık, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda ülkemizin kalkınma mücadelesinde öncü bir isim olarak hafızalarda yer edinmiştir. Hayatı boyunca üretime, istihdama ve memleketimize sunduğu değerli katkılarla daima hayırla yad edilecek olan merhuma Allah'tan rahmet; başta Çalık Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve iş dünyamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" dedi. - DENİZLİ