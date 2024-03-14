Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mart Tıp Bayramı\'nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Acıbadem Hastanesi, Gürlife Hastanesi, Özel Ümit Hastanesi ve TGS Anadolu Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı.
Bakan Ataç, Acıbadem Hastanesi Koordinatörü Mevlüt Yıldırım, Gürlife Hastanesi Başhekimi Dr. Tugay Aydınay, Özel Ümit Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Çetin, Başhekimi Dr. Ali Züberi, İdari Koordinatör Dr. Oktay Tanrıverdi ve TGS Anadolu Hastanesi İşletme Direktörü Derya Demir ve Sağlık İşleri Müdürü Nermin Yılmaz ile bir araya geldi. Hastanedeki sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Ataç, 14 Mart Tıp Bayramlarını da kutladı.
Başkan Ataç, "İnsanların kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı birer birey olmalarından geçmektedir. Sağlıklı hayat, insanların vazgeçemeyeceği en temel haktır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi ise nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. İnsan sağlığının korunması ve sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu çabanın değeri ölçülemez. Doktorlarımız bu ülke için çok değerli. Biz de Tepebaşı Belediyesi olarak sağlık alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Benim de bir hekim olarak daima önemine vurgu yaptığım koruyucu hekimliğin kıymetini daha iyi kavramalıyız. Gece ve gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum" dedi.
Öte yandan, Başkan Ataç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla TEMA Vakfı'na hastaneler adına yapılan fidan bağışı sertifikasını da takdim etti.
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