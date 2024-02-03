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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Döğerliler Derneği'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Döğerliler Derneği'nde vatandaşlarla buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Döğerliler Derneği\'nde vatandaşlarla buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Döğerliler Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ataç, Döğerli vatandaşlarla samimi bir diyalog kurarak kardeşlik ilişkilerini güçlendirdi.

03.02.2024 16:35  Güncelleme: 16:38
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Döğerliler Derneği'nde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, Eskişehir Döğerliler Derneği'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Ataç, "Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Afyonkarahisar'a bağlı Döğerli vatandaşlarımız ile buluştuk. Tepebaşı ve Döğer, yıllara dayanan samimi ilişkilerimiz neticesinde 2020'de kardeş kent olmuştu. Bu kardeşlik güçlenerek büyüyor. Vatandaşlarımız ile aramızdaki güzel diyalog beni çok mutlu ediyor. Gittiğimiz her yerde gösterdikleri ilgiden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Eskişehir'de kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı, birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Kentimizi daha da güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Eskişehir Döğerliler Derneği Başkanı Erdoğan Yağdıran ve dernek üyesi vatandaşlar da Başkan Ataç'a ziyaret ve başarılı çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti. Buluşma, günün anısına çektirilen fotoğraf ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Döğerliler Derneği'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Döğerliler Derneği'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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