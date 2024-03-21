Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnafı Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnafı Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivrihisar Caddesi'nde ve Bayat Pazarı'nda hizmet veren esnafı ziyaret ederek 'Hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlar' diledi.

21.03.2024 16:21  Güncelleme: 16:28
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivrihisar Caddesi'nde ve Bayat Pazarı'nda hizmet veren esnafı ziyaret ederek 'Hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlar' diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kente hizmet sunan esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Kent esnafı ile de buluşmayı sürdüren Başkan Ataç, Sivrihisar Caddesi'nde ve Bayat Pazarı'nda bulunan esnafı ziyaret ederek 'hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlar' diledi. Esnafın yanı sıra alışveriş yapan mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Ataç, vatandaşlar ile sohbet etti.

"Bizler her zaman halkımız ile iç içe, yan yanayız"

Esnaf ziyaretlerine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Bizler her zaman halkımız ile iç içe, yan yanayız. Bu sayede de vatandaşlarımızın, esnafımızın nabzını tutuyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde genel sohbet ekonomi oluyor. Yaşanan ekonomik dar boğazdan vatandaşımız kadar esnafımız da olumsuz etkileniyor. Diliyorum en kısa sürede yaşanan ekonomik sıkıntılar azalır ve rahat bir nefes alırız. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Kendileri ile kentimize ilişkin her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onlar zaten halkımızın içinde oldukları için görüşleri çok değerli. Tüm esnafımız ve vatandaşlarımız için daha refah dolu günlerin yakın olduğuna inanıyorum" dedi.

Esnaf ise Başkan Ataç'a ziyareti için teşekkür ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

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