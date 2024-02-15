Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip ve Çamlıca Seçim İletişim Merkezleri'nin açılışını yapacak - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip ve Çamlıca Seçim İletişim Merkezleri'nin açılışını yapacak

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip ve Çamlıca Seçim İletişim Merkezleri\'nin açılışını yapacak

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip ve Çamlıca mahallelerinde bulunan Seçim İletişim Merkezleri'nin açılışını yapacak.

15.02.2024 16:47  Güncelleme: 16:50
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip ve Çamlıca Seçim İletişim Merkezleri'nin açılışını yapacak.

Başkan Ataç, 16 Şubat Cuma günü (yarın) saat 21.00'de Muttalip Mahallesi'nde, 17 Şubat Cumartesi günü de saat 14.00'te Çamlıca Mahallesi'nde Seçim İletişim Merkezleri'ni açacak.

Muttalip ve Çamlıca Seçim İletişim Ofisi'nin açılışına tüm Eskişehirlileri davet eden Başkan Ataç, "20 yıldır yaşanabilir bir Tepebaşı için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Siz hemşehrilerimizin taleplerini, isteklerini dinleyeceğimiz Seçim İletişim Merkezimizin açılışına hepinizi bekliyoruz" dedi.

Muttalip Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı Muttalip Orta Mahalle Kaya Sokak No: 7'de (Muttalip Meydanı), Çamlıca Seçim İletişim Merkezi ise  Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi No: 31'de yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip ve Çamlıca Seçim İletişim Merkezleri'nin açılışını yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip ve Çamlıca Seçim İletişim Merkezleri'nin açılışını yapacak - Son Dakika
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