Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şirintepe Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını yapacak - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şirintepe Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını yapacak

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şirintepe Seçim İletişim Merkezi\'nin açılışını yapacak

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 24 Şubat Cumartesi günü Şirintepe Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. Ataç, hemşehrilerin taleplerini dinleyeceği açılışa tüm vatandaşları davet etti.

23.02.2024 14:46  Güncelleme: 14:54
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 24 Şubat Cumartesi günü Şirintepe Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını yapacak.

Başkan Ataç, 24 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da Şirintepe Mahallesi Şirintepe Mahallesi Paşasoylu Sokak'ta Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Ataç, "Siz hemşehrilerimizin taleplerini, isteklerini dinleyeceğimiz Seçim İletişim Merkezi'mizin açılışına hepinizi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şirintepe Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şirintepe Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını yapacak - Son Dakika
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