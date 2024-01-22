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Tepebaşı Belediyesi Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Gösterimi Düzenledi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Gösterimi Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi, sömestir tatilinde çocukları ücretsiz tiyatro gösterimleriyle buluşturdu. Bin 300 çocuk, 'Keloğlan Masalları' ve 'Kraliçe Kuşun Peşinde' adlı oyunları izledi.

Tepebaşı Belediyesi Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Gösterimi Düzenledi
22.01.2024 - 12:10,
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Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için sömestir hediyesi olarak düzenlediği "Keloğlan Masalları" ve "Kraliçe Kuşun Peşinde" adlı çocuk oyunlarını 4 yaş ve üzeri bin 300 çocuk izledi.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerle içi içe olmaları için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Yıl boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Tepebaşı Belediyesi, sömestir tatilinde de çocukları ücretsiz tiyatro gösterimleri ile buluşturuyor. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kraliçe Kuşun Peşinde" ve "Keloğlan Masalları" adlı çocuk oyunlarına Eskişehirli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. 2 gün boyunca 4 seans sahnelenen oyunları, bin 300 çocuk izlerken Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da çocukların sevincine ortak oldu. Gösterimlerde doyasıya eğlenen çocuklar, sahnelenen oyunların sonunda tiyatro oyuncularıyla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Oyunun sonunda başarılı performanslarından ötürü oyuncuları tebrik eden ve çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Salona girdiğimde çocukların kahkahasını duyunca o kadar mutlu oldum ki. Oyunu beğenmenize de ayrıca sevindim. Oyuncularımız da bizlere güzel bir an yaşattılar. Onlara bu güzel anı yaşattıkları için, ailelerinize de sizleri buraya getirdiği için teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum" dedi.

Çocuklarını tiyatroya getiren veliler ise, ücretsiz olarak sahnelenen oyunlardan ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: ANKA
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