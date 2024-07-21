Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi\'nde tedavi edilen kaplumbağalar doğal yaşam alanına bırakıldı

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Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavileri yapılan 3 kaplumbağa, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Birçok can dosta ev sahipliği yapan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, yaralı hayvanlar için tedavi imkanları sağlamaya devam ediyor. Son olarak Şeker mahallesinde hayvanseverlerin sokak hayvanlarını beslediği otlukta çıkan yangında zarar gören 3 kaplumbağa bir vatandaşın ihbarı üzerine Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak tedavisi yapılmak üzere Doğal Yaşam Merkezi'ne getirilmişti. Kabuklarında yanık tespit edilen kaplumbağaların tedavileri Tepebaşı Belediyesi veterinerleri tarafından gerçekleştirildi. İlk müdahalenin ardından Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde kendilerine ayrılan bölüme yerleştirilen kaplumbağaların bakımları yaklaşık 1 ay devam etti. Tedavileri tamamlanan kaplumbağalar, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. - ESKİŞEHİR