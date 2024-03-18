Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı Kadınların El Emeği Ürünlerini Vatandaşlarla Buluşturuyor

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Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, 8 yıldır kadınların el emeği ürünlerini kent halkı ile buluşturmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların emeklerini değerlendirmeleri için 8 Mart 2016'da hizmete sunduğu Hanımeli Sokağı, el işi ve yöresel ürünleri haftanın 7 günü vatandaşlar ile bir araya getirmeye devam ediyor. Sokak, haftanın her günü 11.00-19.00 saatleri arasında farklı bir konseptle Eskişehirliler ile buluşuyor.

Sokakta yer alan stantlar ile örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Pazartesi günü el ürünleri (bireysel stantlar), salı günü el ürünleri (Belde Evleri ve bireysel stantlar), çarşamba günü el ürünleri (MAYA Derneği), perşembe günü el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cuma günü yöresel ürünler ve el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cumartesi günü sanat atölyeleri ve bireysel stantlar ile pazar günleri de el ürünleri stantları (bireysel) kent halkı tarafından ziyaret ediliyor.

Hanımeli Sokağı, İsmet İnönü Caddesi'nde Kanatlı AVM arkasında hizmet veriyor.