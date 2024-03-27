Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri-4 Başlıyor

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Tepebaşı İklim Sözcüleri programı kapsamında başlatılan 'Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri'nin 4'üncüsü, 5 ve 6 Nisan'da düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda "Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri-4" düzenlenecek. Eğitim kapsamında "İklim Okuryazarlık ve Çevre" ele alınacak. Konularında uzman isimlerin katılacağı eğitimde birçok konuda sunum ve çalışma yapılacak.

Eğitim, 5 Nisan Cuma günü ve 6 Nisan Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Yetkililer, dışarıdan katılımların kontenjan ile sınırlı olduğunu belirterek, eğitime katılmak isteyenlerin ise afişte yer alan QR Kodu okutarak veya 'https://tinyurl.com/iklimakademi4' linki üzerinden başvuru formuna ulaşabileceklerini bildirdi.