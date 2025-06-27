Tepebaşı Belediyesi\'nden Kadın Sağlığı ve Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi ekiplerince, kadın personele yönelik kadın sağlığı sorunları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularıyla ilgili eğitim gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi, kadın personele yönelik eğitim faaliyetlerine aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde, ana hizmet binasında, Encümen Salonu'nda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan kadın personele yönelik eğitim düzenlendi. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) iş birliği ile gerçekleştirilen eğitimde kadın sağlığı sorunları ve çözüm yolları anlatıldı. Meme ve rahim kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekilerek düzenli doktor kontrolünün yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da bilgi verildi. Eğitim çalışmasına katılan kadınlar da Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR