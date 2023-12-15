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Tepebaşı Belediyesi'nden kadınlara giyim kursu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden kadınlara giyim kursu

Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri'nde düzenlenen örgü ve giyim kursuna katılan kadınlar, kendi giyeceklerini üretiyor. Kursa katılan kadınlar, eğitmenler eşliğinde etek, pantolon, bluz, elbise gibi birçok ürünü kendileri imal ediyor. Kadınlar, kurslardan memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi\'nden kadınlara giyim kursu
15.12.2023 - 15:50,
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Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri'nde düzenlenen örgü ve giyim kursuna katılan kadınlar, bluzdan eteğe, pantolondan elbiseye kadar kendi giyeceklerini kendileri üretiyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için faydalı eğitimler sunmaya devam ediyor. Aşağı Söğütönü Belde Evi'nde düzenlenen giyim kursu da Eskişehirli kadınların ilgisi ile devam ediyor. Aşağı Söğütönü Belde Evi'nde düzenlenen giyim kursuna katılan kadınlar, eğitmenler eşliğinde tekstil ürünü üretmeyi öğreniyor. Aile ortamı sıcaklığında bir araya gelen kadınlar etek, pantolon, bluz, elbise, kazak gibi birçok ürünü kendileri imal ediyor. Belde Evi'nde kurslara katılan kadınlar da kurslardan memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerini iletiyor.

"EV EKONOMİMİZE KATKIMIZ OLUYOR"

Giyim kursuna katılan Emel Ergen, "Aşağı Söğütönü Belde Evi'nde dikiş kursunu duyunca gelmek istedim. Emekliyim kendim. Evde oturuyordum, boş zamanım çoktu. Ne yapabilirim diye düşündüm. Sağ olsun Başkanımız Ahmet Ataç ve buradaki ekip arkadaşlarımız bize çok yardımcı oldular. Hiçbir ücret ödemeden bu hizmeti bize sundular. Ben çok keyif alıyorum. Biz şu an 28 kişiyiz. 2 ay olmasına rağmen etekler, pijamalar, elbiseler dikiyoruz kendimize. Hem ev ekonomisine de katkımız oluyor. Kendimiz üretince daha ekonomik oluyor. Bu çok keyifli bir şey. Ben emeği geçen başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin yayılarak devam etmesini istiyorum. Hanımlar evde oturmasınlar ve kendi yeteneklerine uygun kurslara gitsinler ve üretsinler. Üretmenin yaşı yok" dedi.

Hatice Sarısoy, "Burada çok şey öğreniyoruz. Gömlek, pijama çanta diktim. Çok güzel şeyler dikiyoruz. Bu sene ilk kez katıldım. Ben çok beğendim. Allah razı olsun başkanımızdan" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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