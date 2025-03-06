Tepebaşı Belediyesi'nden Rengarenk Çiçek Üretimi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Rengarenk Çiçek Üretimi

Tepebaşı Belediyesi\'nden Rengarenk Çiçek Üretimi

Tepebaşı Belediyesi, seralarında yaz-kış kontinü üretim gerçekleştirerek ilçeyi 75 dönümlük arazide on binlerce çiçekle süslüyor. Yıllık ortalama 90 bin çiçek ve sebze fidesi üretiliyor, bakım çalışmaları ile bitkilerin sağlıklı gelişimi sağlanıyor.

06.03.2025 11:03  Güncelleme: 11:04
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Tepebaşı Belediyesi, seralarında yaz-kış demeden üretimi sürdürülen on binlerce çiçek ile kent genelinde rengarenk bir görüntü oluşturmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, seralarında yetiştirdiği çiçekler ile ilçenin dört bir yanını süslemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, ilçenin dört bir yanını renklendiriyor. 75 dönümlük arazi üzerinde kurulu bulunan seralarda ve fidanlık alanda, bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerde yıllık ortalama 77 bin 279 adet çiçek, gönüllü bahçelerinde dağıtılmak üzere 13 bin 90 adet sebze fidesi olmak üzere yıllık ortalama 90 bin 369 adet üretim gerçekleştiriyor. Fidanlık alanda ise yıllık ortalama 2 bin 155 adet ağaç ve fidan üretimi yapılıyor.

Bakım çalışmaları da gerçekleştiriliyor

Serada yetiştirilen çiçekler, bitkiler ve çeşitli ağaçlar sayesinde Tepebaşı'nın parkları, sokakları, refüjleri rengarenk bir görünüm kazanmış oluyor. Bu üretimlerin yanı sıra bitkilerin sağlıklı gelişimleri için yapılan işlemler dahilinde saksı değişimi, budama ve bakım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Sardunya, begonia, aslanağzı, cam güzeli, ateş çiçeği, vapur dumanı, menekşe, top kadife, hanım düğmesi, petunya, çok yıllık margarit papatyası, adaçayı, gaillerdia türleri ile iç mekan bitkisi ve çelikten çalı üretimi belediye ekiplerince sürdürülüyor. Vatandaşlar da kent genelinde gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nden Rengarenk Çiçek Üretimi - Son Dakika

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