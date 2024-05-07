Tepebaşı Belediyesi'nin güneş enerjisiyle sulama projesi hırsızların hedefi oldu - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediyesi'nin güneş enerjisiyle sulama projesi hırsızların hedefi oldu

Tepebaşı Belediyesi\'nin güneş enerjisiyle sulama projesi hırsızların hedefi oldu

Tepebaşı Belediyesi'nin 'Tarımda Güneş Enerjisiyle Sulama (TARGES)' projesinin Gündüzler Mahallesi'ndeki ünitesi hırsızlar tarafından çalındı. Belediye yetkilileri jandarma ekiplerine şikayette bulunarak yasal süreç başlattı.

07.05.2024 14:33  Güncelleme: 14:38
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Tepebaşı Belediyesi'nin üretime destek amacıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan 'Tarımda Güneş Enerjisiyle Sulama' uygulamasının Gündüzler Mahallesi'ndeki ünitesi hırsızların hedefi oldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin 'Tarımda Güneş Enerjisiyle Sulama (TARGES)' projesinin uygulandığı noktalardan Gündüzler Mahallesi'ndeki ünite, hırsızlar tarafından hedef alındı. Mahalledeki üreticilerin hayvanlarını sulayabilmeleri adına 2015 yılından bu yana hizmet veren ve güneş enerjisi kullanarak su pompalayan sistem hırsızlar tarafından çalındı. Ünitenin yerleşik olduğu kulübeye giren hırsızlar, Off-grid inverter (şebeke bağlantısız sistem) ve 2 adet jel aküyü çalarak kayıplara karıştı. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri jandarma ekiplerine hırsızlık hakkında şikayette bulunarak yasal süreç başlatıldığını kaydederken, kent halkının ödediği vergiler ile hizmete dönüşen uygulamaların zarar görmesine seyirci kalınamayacağını belirtti. Yetkililer, vatandaşları hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine sahip çıkmaya, muhtemel hırsızlık olaylarında Tepebaşı Belediyesi ve güvenlik güçlerini bilgilendirerek bu kişileri engellemeye davet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nin güneş enerjisiyle sulama projesi hırsızların hedefi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nin güneş enerjisiyle sulama projesi hırsızların hedefi oldu - Son Dakika
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