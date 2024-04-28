Tepebaşı Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Hizmeti Sunuyor

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Tepebaşı Belediyesi'nin, Başkan Ahmet Ataç'ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ücretsiz yemek hizmeti "Gel beraber olsun" sloganı ile eğitim süresince devam ediyor. Öğrenciler, uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için "Gel beraber olsun" sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti, öğrenciler ile eğitim döneminde buluşmaya devam ediyor. Öğrencilere, hafta içi her akşam Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak'ta akşam yemeği ücretsiz olarak sunulmaya devam ediyor. Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından pişirilen yemekler, 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor. Hizmetten yararlanan öğrenciler de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve emeği geçenlere her zaman kendilerinin yanında olmasından ötürü teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR