Tepebaşı'nda denetimler RUBİS üstünden yapılacak - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, tasarlayıp ve geliştirdiği Ruhsat Bilgi Sistemi (RUBİS) ile denetimlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirecek.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle gelişen teknolojiyi her alanda kullanmaya devam ediyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknopark'ta yer alan Piton Ar-Ge ve Yazılım Evi'nin de destek verdiği Ruhsat Bilgi Sistemi (RUBİS) hayata geçirildi. Ruhsat ve Denetim, Yapı Kontrol ile Zabıta Müdürlüklerinin birlikte kullanabilecekleri web tabanlı sistem, denetimlerde büyük kolaylık sağlayacak. 2017 yılından bu yana yapılan çalışmalarla CBS sistemine entegrasyon ve geliştirme işlemleri tamamlanan sistem ile ilgili, yetkililer tarafından Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve belediye başkan yardımcılarına güncel bilgiler aktarıldı. Ardından Ataç, Çamlıca Mahallesi'nde yeni faaliyete geçecek işletmenin sahibi Seyit Ahmet Yeni'ye ilk QR kodlu ruhsatı takdim etti. Bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, sistemin hayırlı olması temennilerinde bulunarak, sistem sayesinde denetim işlemlerinin hızlı, detaylı ve güvenilir bir şekilde yapılacağını kaydetti.

Hayata geçirilen RUBİS ile Tepebaşı Belediyesi Ruhsat ve Denetim, Yapı Kontrol ile Zabıta müdürlüklerinin ekipleri, sahadaki denetim işlemlerini hızlı bir şekilde yapacak. Artık denetim formlarını kullanmayacak ekipler, yanlarındaki tabletlerden sisteme bağlanarak işyerlerinin ruhsatlarında yer alacak QR kodları okutup denetim işlemlerini gerçekleştirecek. Sistem sayesinde hem denetim yapan personelin hem de vatandaşların işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Ayrıca RUBİS ile denetleme arşivi de oluşturulmuş olacak. Denetlemeye giden personeller daha önceki denetlemelerde yapılan işlemleri detaylı bir şekilde görebilecek. Harita destekli altyapı sunan sistem, bilgilerin güvenli ve eksiksiz bir şekilde raporlanmasını da sağlayacak.

Öte yandan, sistemi kullanacak müdürlük personellerine eğitimler de verildi. Eğitimlerde uzmanlar tarafından, sistemin nasıl çalıştığı ve denetimler esnasında nasıl kullanılacağına ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı. - ESKİŞEHİR