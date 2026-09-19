Terme’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Samsun'un Terme ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Samsun'un Terme ilçesi Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende Terme Kaymakamı Can Atak, Garnizon Komutanı Per. Yzb. Tugay Bayırtarla ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Gaziler Gününe ilişkin şiirler okundu.

Programa, protokol üyeleri, gaziler ve aileleriyle birlikte şehit yakınları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.