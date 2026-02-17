TGS, Dalaman'da Yeni Tesis Açtı - Son Dakika
TGS, Dalaman'da Yeni Tesis Açtı

17.02.2026 16:52
TGS, Dalaman Havalimanı'nda operasyon kapasitesini artıracak yeni idari ve atölye binasını açtı.

Turkish Ground Services (TGS), Dalaman Havalimanı'ndaki operasyonel kapasitesini ve hizmet kalitesini güçlendirecek yeni idari ve atölye binasının açılışını gerçekleştirdi. 15 ayda tamamlanan proje; TGS'nin büyüyen operasyon hacmine paralel olarak sürdürülebilir hizmet anlayışını, teknik altyapı gücünü ve çalışan odaklı yaklaşımını destekleyen stratejik bir yatırım olarak öne çıkardı.

TGS'nin, Dalaman Havalimanı'ndaki operasyonel kapasitesini ve hizmet kalitesini güçlendirecek yeni idari ve atölye binasının açılışını yapıldı. TGS'nin Dalaman Havalimanı'ndaki yeni yerleşkesi; 6 bin metrekare arazi üzerine inşa edilirken, idari bina, atölye ve teknik alanları kapsayan toplam yaklaşık 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olarak planlandı. Yeni tesis ile birlikte operasyonel verimliliğin artırılması, teknik süreçlerin güçlendirilmesi ve çalışma ortamının daha modern ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Deprem güvenliği ve teknik altyapıda ast standartlar

Proje kapsamında deprem güvenliğini artırmak amacıyla 872 adet fore kazık uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca yangın güvenlik sistemleri en güncel standartlara uygun şekilde kurularak tesisin emniyet altyapısı üst seviyeye taşındı.

Çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği ön planda

Tesisin altyapı planlamasında çevre hassasiyeti önceliklendirildi. Bu kapsamda atık su hatları ile yağmur suyu hatları tamamen ayrıştırılarak sürdürülebilir çevre yönetimi yaklaşımı benimsendi. Ayrıca kurulan güneş enerji sistemiyle yıllık yaklaşık 500 bin kW elektrik üretimi hedefleniyor. Dalaman Havalimanı'nın Türkiye'nin turizm kapılarından biri olarak stratejik önemine dikkat çekilen yatırımın, bölgeye ve ülkenin havacılık sektörüne değer katması amaçlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

