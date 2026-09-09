Tiflis'te yol çalışmasında 10. yüzyıldan kalma seramik parçaları bulundu - Son Dakika
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Tiflis'te yol çalışmasında 10. yüzyıldan kalma seramik parçaları bulundu

Tiflis\'te yol çalışmasında 10. yüzyıldan kalma seramik parçaları bulundu
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Rustaveli Bulvarı'ndaki yol çalışmaları sırasında, kentin Arap yönetimi dönemine ait olduğu değerlendirilen 10. yüzyıldan kalma seramik parçaları keşfedildi. Yetkililer, arkeolojik buluntu nedeniyle çalışmaların yalnızca bir bölümde durdurulduğunu ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yol çalışmaları sırasında yapılan kazılarda, kentin Arap yönetimi altında olduğu döneme ait olduğu değerlendirilen 10. yüzyıldan kalma seramik parçaları bulundu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bu yaz başlayan yol çalışmaları, kent sakinlerinin günlük yaşamını aksatırken geçmişe uzanan önemli bir keşfin de kapısını araladı. Rustaveli Bulvarı'nda onarım ve restorasyon çalışmaları kapsamında yapılan kazılar sırasında kentin Arap yönetimi altında olduğu döneme ait olduğu değerlendirilen 10. yüzyıldan kalma seramik parçaları bulundu.

Kültürel Mirası Koruma Ulusal Ajansı ekipleri, söz konusu tarihi yapıyı incelemek üzere çalışmalara başladı. Arazide çalışmalar devam ederken Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Kültür Bakanı Mikheil Kiknadze ve diğer yetkililer olay yerine gelerek inceleme yaptı.

"Arkeolojik buluntu nedeniyle çalışmalar yalnızca bir bölümde durdurulmuştur"

Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze başkentte arkeolojik eserlerin keşfedildiğini belirterek, "Tiflis'in Rustaveli Caddesi'nde çalışmalar aktif aşamadadır, bu sırada arazide arkeolojik eserler keşfedildi. Tabii ki biz hemen o somut kesimde restorasyonu durdurduk ve arkeolojik grup çalışmaya başladı. İlgili çalışmaların tamamlanmasını bekleyeceğiz. Arkeolojik buluntu nedeniyle çalışmalar yalnızca bir bölümde durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Kalıntılar, İpek Yolu'nun Tiflis'ten geçtiğini doğruluyor

Gürcistan Parlamento başkanı Şalva Papuaşvili ise, "Görünüşe göre burada bir çömlek atölyesi bulunuyormuş. Fırında kalmış kil kaplar var. Muhtemelen bir tarihi olay, bir istila ya da saldırı nedeniyle toprağın altında gömülü kalmışlar. Arkeologların değerlendirmelerine göre bunlar 10. yüzyıla ait kalıntılar ve yüzyıllar sonra ilk kez gün ışığı gördüler. Bu da ülkemizin ve başkentimizin tarihine özel ayrıntılar katıyor. Bu, İpek Yolu'nun en önemli arterlerinden birinin Tiflis'ten, günümüzdeki Rustaveli Caddesi'nden geçtiğini bir kez daha doğruluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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