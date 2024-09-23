TİKA'dan Moğolistan'a Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TİKA'dan Moğolistan'a Eğitim Desteği

TİKA, Moğolistan'da Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nün eğitim salonunu modernleştirdi.

23.09.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün eğitim salonunu modern ekipmanlarla donattı.

Moğolistan Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğü yaklaşık bin 500 çalışanı ile ülke genelinde sosyal sigorta sistemine kayıtların artırılması, sosyal sigorta ödemelerine ilişkin raporların denetlenmesi, hesaplanması, emeklilik maaşının bağlanması, tazminat ödenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesinde sorumlu olan Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu olarak hizmet veriyor.

TİKA Moğolistan'da kamu hizmetlerinde verimliliğin ve etkinliğin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğünün eğitim salonunu modern ekipmanlarla donattı.

Eğitim salonunun açılış törenine T.C Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Moğolistan Milletvekili Prof. Dr. Zuifikar Sarkıt ve Sosyal Sigorta Kurumlarının yöneticileri ile personelleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Öztürk, "Projemiz ile donatılan eğitim salonunda kamu personellerine verilen hizmet içi eğitimlerin yanı sıra işletme sahiplerine de eğitim verilmesi ülkenizin kalkınmasına dolaylı olarak katkı sağladığı kanaatindeyiz. Proje ile birçok sosyal sigorta müfettişlerinizin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarının verimliliği ve etkinliğinin arttığına inanıyorum." dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Eğitim Desteği, Moğolistan, Teknoloji, Politika, Sigorta, Yerel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA'dan Moğolistan'a Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
13:48 Narin’in abisinin kolundaki izler kime ait Adli Tıp raporu açıklandı Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 16:50:55. #1.12#
SON DAKİKA: TİKA'dan Moğolistan'a Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement