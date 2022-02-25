TKV'den anlamlı kampanya - Son Dakika
Üye Girişi

TKV'den anlamlı kampanya

25.02.2022 14:51
TKV'den anlamlı kampanya

Türk Kayak Vakfı, başlattığı 'Kar Taneleri' projesi kapsamında kütüphane kurmak için kolları sıvadı.

Türk Kayak Vakfı, başlattığı 'Kar Taneleri' projesi kapsamında kütüphane kurmak için kolları sıvadı. Kitap toplama kampanyasıyla ilk adımı atan vakıf yönetimi, sosyal medyada çağrıya çıktı.

Türk Kayak Vakfı (TKV) Başkanı Atakan Alaftargil, yaşamlarını yitiren kayakçıları anmak ve hatıralarını diri tutmak adına 'Kar Taneleri' projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Proje kapsamında kurulacak kütüphane için kitap toplama kampanyası başlattıklarını belirten Başkan Alaftargil, "7'den 70'e herkesin desteğiyle projemizi yürütmek istiyoruz. İsteyen herkes kitap bağışında bulunabilir ya da sosyal medya hesaplarımızı paylaşarak sesimiz olabilirler. Şehir dışından kitap göndermek isteyenler, ücretsiz olarak anlaşmalı olduğumuz MNG ve ARAS Kargo noktalarını kullanabilir" dedi.

Öte yandan Başkan Yardımcısı Emre Çarıkçıoğlu ise bağış yapmak isteyenlerin 0533 481 59 00 ve 0546 244 74 29 Türk kayak Vakfi sekreteri Muhammed Akar 'a numaralı hatlar üzerinden vakfa ulaşabileceklerini bildirdi. Çarıkçıoğlu, "Bu anlamlı kampanyada bizlere destek olacak herkese şimdiden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

TKV'den anlamlı kampanya

YORUMLAR
500
Türkçe kitaplara ilgi her geçen gün artıyor Türkçe kitaplara ilgi her geçen gün artıyor

Kitap, Türk, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TKV'den anlamlı kampanya - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
13:59 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
13:35 Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 14:58:53. #1.11#
SON DAKİKA: TKV'den anlamlı kampanya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement