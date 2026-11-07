TMO 2,5 ayda 190 bin ton fındık aldı, ÇKS usulsüzlüğünde suç duyurusu yapılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı fındık alım sezonunda 2,5 ay gibi kısa bir sürede 190 bin ton kabuklu fındık alımı gerçekleştirdi. Yaklaşık 152 bin üreticiden ürün teslim alan TMO, ÇKS belgelerini usulsüz kullanan tüccar ve üreticiler hakkında adli süreç başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sezon başında Türkiye genelinde 604 bin ton olarak açıklanan fındık rekoltesinin yaklaşık üçte birine karşılık gelen 190 bin ton fındık, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarına alındı.

24 Ağustos 2026 tarihinde kabuklu fındık alımlarına başlayan TMO, yaklaşık 2,5 aylık süreçte 152 bin üreticiden fındık teslim aldı. Kurumun, devam eden randevular ve piyasa şartları doğrultusunda en az 50 bin ton daha fındık alması bekleniyor.

31 Aralık 2026 tarihinde sona ermesi planlanan alım sezonunda toplam miktarın 240 bin tonu aşacağı tahmin ediliyor. Mevcut alım temposunun devam etmesi halinde TMO'nun Türkiye genelindeki toplam fındık rekoltesinin önemli bir bölümünü satın almış olacağı değerlendiriliyor. Kurumun, ürün arzının devam etmesi halinde alımlarını sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan TMO, fındık alımlarında üreticilere ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerinin usulsüz kullanıldığı iddialarına karşı harekete geçti.

Bazı tüccar ve manavların, piyasadan satın aldıkları fındıkları üreticilere ait ÇKS belgelerini kullanarak TMO'ya kendi ürünleriymiş gibi satmaya çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nin 18. maddesine dikkat çeken yetkililer, tüccarların üretici sıfatıyla TMO'ya ürün satmasının mevzuata aykırı olduğunu vurguladı.

TMO, ÇKS kayıtlarını usulsüz şekilde kullandırdığı belirlenen üreticilerden 2 yıl boyunca fındık alımı yapılmayacağını açıkladı.

Ayrıca üreticilere ait belgeleri kullanarak kuruma ürün satmaya çalışan tüccarlar ile bu usulsüzlüğe aracılık eden kişiler hakkında idari ve hukuki süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu eylemler kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve 204. maddesinde yer alan resmi belgede sahtecilik suçları yönünden Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.