Tokat Belediyesi\'nden kadınlara çini sanatı kursu

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Tokat Belediyesi'nin kadınlar için açtığı merkezde çini sanatı kursuna katılan kursiyerler, hem hobi hem de meslek ediniyor.

Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan çini sanatı kursu, Özlem Ersoy Çakır önderliğinde 12 kişilik bir grupla devam ediyor. Farklı amaçlarla kursa katılan öğrencilerin kimileri hobi edinmek için kimileri ise çini sanatını meslek edinmek amacıyla geliyor. Kursa katılanlar arasında çeşitli ilgi alanlarına sahip öğrenciler bulunuyor. Bazı kursiyerler geleneksel çini desenleri üzerinde çalışırken, diğerleri ise isteklerine göre modern desenlere yöneliyor. Öğrenciler, kurs sayesinde hem dinleniyor hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Kursiyerler arasında ev hanımları da bulunuyor. Kursun faydalı ve keyifli olduğunu belirten katılımcılar, çini kursunun kendilerine yeni bir perspektif kazandırdığını ve zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağladığını dile getirdiler.

"Temel amacımız insanların kendini rahatlatması"

Kursun temel amacının insanların rahatlamasını ve boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamak olduğunu belirten Çini Sanatı Öğretmeni Özlem Ersoy Çakır, "Kursumuz Tokat Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu imkanlar sayesinde 12 kişi olarak öğrencilerimizle kursumuzu devam ettiriyoruz. Öğrencilerimizin kimisi hobi amaçlı gelirken, kimisi meslek edinmek amaçlı geliyorlar. Birçok çeşitli şeylerde gelen öğrencilerimiz var. Kimisi çini desenleri olarak çalışıyor, modern desenler çalışan öğrencilerimiz de var. Buradaki temel amaç insanların kendini rahatlatması, dinlendirmesidir. Kendileri burada boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Ayrıca kendileri de burada dinlendiklerini hissediyorlar" dedi.

Boş zamanlarını değerlendirmek ve hobi için kursa katıldıklarını dile getiren öğrenciler, kurs sayesinde kendilerini bulduklarını ve sıkıntılarını giderdiklerini ifade ediyorlar. - TOKAT